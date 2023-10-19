Прийдуть справжні осінні дощі, але не всюди. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

У п'ятницю, 20 жовтня, погода в Україні відзначиться дощами, які в чергове нагадають про осінь. Правда, негода омине південь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Завтра, 20 жовтня, в Україну завітає атмосферний фронт. Тому в більшості областей пройдуть дощі, такі вже справжні, осінні", - розповіла вона.

Синоптик зазначила, що лише південна частина "відмахуватиметься" від опадів чудовою теплою погодою із сонячними проясненнями.

Що стосується температури повітря, то за визначенням синоптика, вона знову "випробовує нерви синоптиків".

"На крайній півночі +8...+12, на Закарпатті та у Чернівецькій області, а також на Одещині +20...+23 градуси. У більшості областей України +12...+17 градусів, місцями у центральній частині до +19 градусів", - розповіла Діденко.

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В столиці завтра стануть актуальними парасолі, особливо вранці.

"Небо хмарне, повітря - вологе й порівняно тепле, близько +12 градусів", - констатувала синоптик.

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Як і попереджали синоптики раніше, задождить в Україні в середині жовтня, причому жовтень 2023 року виявиться вцілому холоднішим за минулорічний жовтень.

Щодо листопада, то температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.