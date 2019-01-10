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Привлечение граждан к созданию предвыборной программы - демократический инструмент, - эксперт

Новости » Выборы 2019    10.01.2019 - 11:22
Привлечение граждан к созданию предвыборной программы - демократический инструмент, - эксперт
Фото: Виктория Подгорная (из открытых источников)

Политолог прокомментировала инициативу Зеленского

Идея руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в президенты, привлечь через социальные сети граждан к созданию предвыборной программы, является современным демократическим инструментом. Об этом заявила политический эксперт, доктор философских наук Виктория Подгорная, сообщает РБК-Украина.

"Демократия – это и есть привлечение граждан как таковое. У нас ограничено участие людей в формировании программ. Конечно, если Зеленский сделает, как делали раньше (просто опрашивали и не учитывали мнений), – это будет популизм. Если он действительно хочет учесть мнения, то это нормальный современный демократический инструмент", – сказала Подгорная.

По словам эксперта, практика привлечения граждан к формированию программы является распространенной в мире – эта технология используется не менее чем в 20 странах, в частности в Великобритании, Перу, Грузии, государствах Северной Европы. Так, в североевропейских странах специальными платформами для проведения опросов пользуются около 42% избирателей.

Политолог уточнила, что заявления о том, что обычные люди якобы ни в чем не разбираются, служат только оправданием для недопуска граждан к политическим процессам.

"Кризис демократии сегодня – появление трампов, поддержка правых популистов – как раз связан с тем, что доминирует политический истеблишмент и элитистские подходы. Люди с этим не согласны. Преодолеть кризис можно только посредством участия людей в политических процессах", – пояснила Подгорная.

Также она отметила, что Украине следует привлекать граждан к формированию политического цикла, который последовательно включает создание повестки дня и позиционирование, то есть наработку самой программы.

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