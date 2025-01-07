Привласнив 6 мільйонів гривень: у Києві посадовця викрили на махінаціях з медтранспортом

Правоохоронці та Служба безпеки України викрила київського посадовця на привласненні 6 мільйонів гривень з держбюджету на автомобілях швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За даними РБК-Україна, мова про посадовця з КО "Київмедспецтранс" Юрія Клименка.

Слідство з'ясувало, що він, разом з бухгалтером та трьома підрядниками приватних фірм протягом 2023 року заволоділи майже третиною коштів, які виділялися на закупівлю запасних частин для ремонту карет швидкої допомоги у столиці. За вчинене їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, у 2023 році 43-річний киянин, будучи керівником у КО "Київмедспецтранс", створив організовану групу. Мета цієї групи - заволодіння бюджетними коштами, які виділялись для ремонту автомобілів швидкої медичної допомоги. Кошти вони привласнювали купуючи за завищеними цінами запчастини до швидких.

Посадовець підробляв службову документацію, де вартість запчастин була завищена в рази. Він також створив необхідні умови для того, щоби перемогу під час тендерних закупівель могли здобути лише фірми його спільників.

Таким чином фігуранти протягом 2023 року уклали ряд договорів на понад 17 мільйонів гривень, з яких понад шість мільйонів привласнили. Відповідно до санкцій інкримінованих фігурантам статей, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.