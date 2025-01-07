Присвоил 6 миллионов гривен: в Киеве чиновника разоблачили на махинациях с медтранспортом

Правоохранители и Служба безопасности Украины разоблачила киевского чиновника на присвоении 6 миллионов гривен из госбюджета на автомобилях скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По данным РБК-Украина, речь о чиновнике из КО "Киевмедспецтранс" Юрии Клименко.

Следствие выяснило, что он, вместе с бухгалтером и тремя подрядчиками частных фирм в течение 2023 года завладели почти третью часть средств, которые выделялись на закупку запасных частей для ремонта карет скорой помощи в столице. За совершенное им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, в 2023 году 43-летний киевлянин, будучи руководителем в КО "Киевмедспецтранс", создал организованную группу. Цель этой группы - завладение бюджетными средствами, которые выделялись для ремонта автомобилей скорой медицинской помощи. Средства они присваивали покупая по завышенным ценам запчасти к скорым.

Чиновник подделывал служебную документацию, где стоимость запчастей была завышена в разы. Он также создал необходимые условия для того, чтобы победу во время тендерных закупок могли получить только фирмы его сообщников.

Таким образом фигуранты в течение 2023 года заключили ряд договоров на более 17 миллионов гривен, из которых более шести миллионов присвоили. В соответствии с санкциями инкриминируемых фигурантам статей, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.