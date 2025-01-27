Привласнення генераторів для ЗСУ на 5 млн гривень: ДБР завершило розслідування схеми

Державне бюро розслідувань завершило розслідування схеми, у межах якої зловмисники привласнили генератори на 5 млн гривень. Їх мали отримати українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначили в ДБР, вони завершили досудове розслідування щодо командира військової частини, його заступника, а також двох підприємців.



Фото: правоохоронці проводять розслідування махінації з генераторами (dbr.gov.ua)

За інформацією правоохоронців, у 2022 році підприємці, які займаються продажем генераторів, вступили у змову із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для ЗСУ. Сума контракту становила близько 43 мільйонів гривень.

Після укладення угоди підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість вони уклали додаткову угоду. Згідно з документом, було зменшено на 133 одиниці кількість уже замовлених у Китаї генераторів, але сума контракту зберігалася такою самою.

"Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн грн", - сказано в повідомленні ДБР.

Командира військової частини обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), його заступника - у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України). Їх уже взяли під варту з можливістю внесення застави на суму 150 тисяч гривень.

Директору одного з підприємств обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Заступника директора іншого підприємства обвинувачують у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та бездіяльності військової влади (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 426 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн гривень.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді тюремного ув'язнення до 12 років.

Варто зауважити, що про махінації з генераторами для військових стало відомо ще в травні минулого року.