Присвоение генераторов для ВСУ на 5 млн гривен: ГБР завершило расследование схемы

Государственное бюро расследований завершило расследование схемы, в рамках которой злоумышленники присвоили генераторы на 5 млн гривен. Их должны были получить украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отметили в ГБР, они завершили досудебное расследование насчет командира воинской части, его заместителя, а также двух предпринимателей.



Фото: правоохранители проводят расследование махинации с генераторами (dbr.gov.ua)

По информации правоохранителей, в 2022 году предприниматели, которые занимаются продажей генераторов, вступили в сговор с заместителем командира воинской части. Он должен был обеспечить победу подконтрольного делкам общества на закупку тысячи дизельных генераторов для ВСУ. Сумма контракта составила около 43 миллионов гривен.

После заключения соглашения предприниматели почти два месяца ничего не делали. Вместо этого они заключили дополнительное соглашение. Согласно документу, было уменьшено на 133 единицы количество уже заказанных в Китае генераторов, но сумма контракта сохранялась такой же.

"Эти 133 генератора впоследствии дельцы присвоили, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн", - сказано в сообщении ГБР.

Командира воинской части обвиняют в небрежном отношении к воинской службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины), его заместителя - в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Их уже заключили под стражу с возможностью внесения залога на сумму 150 тысяч гривен.

Директору одного из предприятий избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Заместитель директора другого предприятия обвиняется в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и бездействия военной власти (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен.

Санкции статей предусматривают наказание в виде тюремного заключения до 12 лет.

Стоит заметить, что о махинациях с генераторами для военных стало известно еще в мае прошлого года.