Привел российскую технику под Киев. СБУ задержала вражеского агента

"Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила вражеского агента, который в первые дни полномасштабного вторжения России "провел" из Сумской в Киевскую область 128 единиц техники оккупантов", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, предателем оказался житель Сумской области, завербованный спецслужбами России.

Там отметили, что предатель с первых дней оккупации региона активно сотрудничал с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев.

"После освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ РФ и выполнять задачи своих кураторов. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении Сил обороны в регионе", - рассказали в СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.