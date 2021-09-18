Привел к 1 млн гривен убытков: экс-чиновника горсовета Ужгорода уличили в служебной халатности
Полицейские сообщили о подозрении экс-чиновнику Ужгородского городского совета. Его служебная халатность привела к более 1 млн гривен убытков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным следствия, подозреваемый не проверил в определенном законом порядке достоверность и возможность включения земельных участков в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих продаже на аукционе путем их выкупа и свободных от застройки.
Фактически же на них расположен декоративно-брызгальный бассейн, являющийся неотъемлемой частью комплекса Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра.
Несмотря на запрет проведения аукционов относительно земель, которые используют предприятия в сфере культуры и искусства, они были отчуждены и на основании договоров купли-продажи переданы в собственность двум гражданам.
Таким образом действиями бывшего руководителя департамента Ужгородского городского совета государству был нанесен ущерб на сумму более 1,1 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.