Призвів до 1 млн гривень збитків: експосадовця міськради Ужгорода викрили на службовій недбалості

Поліцейські повідомили про підозру експосадовцю Ужгородської міської ради. Його службова недбалість призвела до понад 1 млн гривень збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

За даними слідства, підозрюваний не перевірив у визначеному законом порядку достовірність та можливість включення земельних ділянок до переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають продажу на аукціоні шляхом їх викупу та вільні від забудови.

Фактично ж на них розташований декоративно-бризкальний басейн, що є невід’ємною частиною комплексу Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

Попри заборону проведення аукціонів щодо земель, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, їх було відчужено та на підставі договорів купівлі-продажу передано у власність двом громадянам.

Таким чином діями колишнього керівника департаменту Ужгородської міської ради державі було завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.