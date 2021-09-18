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Призвів до 1 млн гривень збитків: експосадовця міськради Ужгорода викрили на службовій недбалості

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Субота 18 вересня 2021 10:58
Призвів до 1 млн гривень збитків: експосадовця міськради Ужгорода викрили на службовій недбалості Фото: ексчиновника Ужгородської міськради викрили на службовій недбалості (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Поліцейські повідомили про підозру експосадовцю Ужгородської міської ради. Його службова недбалість призвела до понад 1 млн гривень збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За даними слідства, підозрюваний не перевірив у визначеному законом порядку достовірність та можливість включення земельних ділянок до переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають продажу на аукціоні шляхом їх викупу та вільні від забудови.

Фактично ж на них розташований декоративно-бризкальний басейн, що є невід’ємною частиною комплексу Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

Попри заборону проведення аукціонів щодо земель, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, їх було відчужено та на підставі договорів купівлі-продажу передано у власність двом громадянам.

Таким чином діями колишнього керівника департаменту Ужгородської міської ради державі було завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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