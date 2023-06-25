ua ru
Нд, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до рівня ЄС є зобов’язанням України, - експерт

Новость на русском →
Неділя 25 червня 2023 14:27
Приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до рівня ЄС є зобов’язанням України, - експерт Фото: приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до рівня ЄС є зобов’язанням України (Віталійй Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Встановлення цінових обмежень на українському оптовому ринку електроенергії на європейському рівні є зобов’язанням України перед Енергетичним Співтовариством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Приєднання енергосистеми України 16 березня минулого року до європейської ENTSOE - найбільший інвестиційний проект України за всю історію. І для того, щоб розкрити потенціал цього проекту, ми маємо здійснити market coupling. Без скасування граничних цін, або приведення у відповідність до зобов’язань України згідно з Регламентом, ми не зможемо розкрити потенціал нашої євроінтеграції", - зазначив він у ході відкритого обговорення проєкту постанови НКРЕКП про встановлення цінових обмежень на ринку е/е.

Омельченко також нагадав, що приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до європейського рівня є зобов’язанням України. "Немає іншого рішення, як виконувати зобов’язання України перед Енергетичним Співтовариством в рамках угоди Україна - ЕС", - додав він.

Крім того, за словами експерта, промисловим підприємствам не варто хвилюватися за зростання цін на електроенергію через скасування прайс-кепів.

"За моїми прогнозами ціни не зростуть, адже ціна визначається в першу чергу платоспроможним попитом, який сьогодні в Україні через війну надзвичайно низький", - додав він.

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що треба лібералізувати ціноутворення на ринку електроенергії, щоб імпорт з Європи міг вільно потрапляти в Україну і допомагати балансувати енергосистему.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени