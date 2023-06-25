Приведение граничных цен на оптовом рынке электроэнергии к уровню ЕС является обязательством Украины, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Присоединение энергосистемы Украины 16 марта прошлого года к европейской ENTSOE - крупнейший инвестиционный проект Украины за всю историю. И для того, чтобы раскрыть потенциал этого проекта, мы должны осуществить market coupling. Без отмены предельных цен или приведения в соответствие с обязательствами Украины согласно Регламенту, мы не сможем раскрыть потенциал нашей евроинтеграции", - отметил он в ходе открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ об установлении ценовых ограничений на рынке э/э.

Омельченко также напомнил, что приведение граничных цен на оптовом рынке электроэнергии к европейскому уровню является обязательством Украины. "Нет другого решения, как выполнять обязательства Украины перед Энергетическим Сообществом в рамках соглашения Украина - ЕС", - добавил он.

Кроме того, по словам эксперта, промышленным предприятиям не стоит переживать за рост цен на электроэнергию из-за отмены прайс-кепов.

"По моим прогнозам цены не возрастут, ведь цена определяется в первую очередь платежеспособным спросом, который сегодня в Украине из-за войны очень низкий", - добавил он.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что нужно либерализовать ценообразование на рынке электроэнергии, чтобы импорт из Европы мог свободно попадать в Украину и помогать балансировать энергосистему.