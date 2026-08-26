Приватні компанії та брак держзамовлень: що заважає розвитку оборонної індустрії

Український ОПК наприкінці 2025 року мав виробничі спроможності на близько 35 млрд доларів на рік, однак доступне фінансування покривало не більше третини цього потенціалу.

Про це йдеться у спецпроєкті РБК-Україна " Власна зброя - щит незалежності. Як Україна перезібрала оборонну індустрію ".

За оцінками, до кінця 2026 року виробничі можливості української оборонної промисловості можуть зрости до 60 млрд доларів на рік. При цьому понад 35 млрд доларів може припадати на виробництво далекобійної зброї.

Особливо помітний розрив між виробничими можливостями та державними замовленнями у сегменті безпілотників. Українські підприємства здатні виробляти до 8 млн дронів на рік, але не мають замовлень на весь цей обсяг.

За оцінкою президента Володимира Зеленського, за наявності додаткового фінансування виробництво дронів можна було б збільшити ще на 40%.

Водночас проблема не полягає у нездатності українських компаній виконувати державні замовлення. Наприкінці 2025 року 76% озброєння, яке держава централізовано закуповувала, вже припадало на українських виробників.

Голова NAUDI Сергій Пашинський наголошує, що створені під час війни потужності потребують стабільного завантаження, оскільки без достатньої кількості замовлень підприємства ризикують втрачати виробничі та технологічні компетенції.

"Проблема лише в тому, що потужності підприємств завантажені на невеликий відсоток від можливого, і якщо їх не завантажувати, вони деградують", - зазначає Пашинський.

За його словами, для подальшого розвитку приватного ОПК необхідні чіткі правила для державних замовлень, які дозволять підприємствам планувати інвестиції та розширення виробництва.