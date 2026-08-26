ua en ru
Ср, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Приватні компанії та брак держзамовлень: що заважає розвитку оборонної індустрії

16:07 26.08.2026 Ср
2 хв
Україна здатна виробляти до 8 млн дронів на рік, але чому ці потужності не завантажені?
aimg Сергій Новіков
Приватні компанії та брак держзамовлень: що заважає розвитку оборонної індустрії Дрон Mini Shark від Ukrspecsystems (фото: NAUDI)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Український ОПК наприкінці 2025 року мав виробничі спроможності на близько 35 млрд доларів на рік, однак доступне фінансування покривало не більше третини цього потенціалу.

Про це йдеться у спецпроєкті РБК-Україна "Власна зброя - щит незалежності. Як Україна перезібрала оборонну індустрію".

За оцінками, до кінця 2026 року виробничі можливості української оборонної промисловості можуть зрости до 60 млрд доларів на рік. При цьому понад 35 млрд доларів може припадати на виробництво далекобійної зброї.

Особливо помітний розрив між виробничими можливостями та державними замовленнями у сегменті безпілотників. Українські підприємства здатні виробляти до 8 млн дронів на рік, але не мають замовлень на весь цей обсяг.

За оцінкою президента Володимира Зеленського, за наявності додаткового фінансування виробництво дронів можна було б збільшити ще на 40%.

Водночас проблема не полягає у нездатності українських компаній виконувати державні замовлення. Наприкінці 2025 року 76% озброєння, яке держава централізовано закуповувала, вже припадало на українських виробників.

Читайте також: Приватний ОПК став головною силою у виробництві артснарядів в Україні: чому це важливо

Голова NAUDI Сергій Пашинський наголошує, що створені під час війни потужності потребують стабільного завантаження, оскільки без достатньої кількості замовлень підприємства ризикують втрачати виробничі та технологічні компетенції.

"Проблема лише в тому, що потужності підприємств завантажені на невеликий відсоток від можливого, і якщо їх не завантажувати, вони деградують", - зазначає Пашинський.

За його словами, для подальшого розвитку приватного ОПК необхідні чіткі правила для державних замовлень, які дозволять підприємствам планувати інвестиції та розширення виробництва.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві цифрової трансформації назвали головну перевагу України на світовому ринку зброї. І це не масштаб виробництва, адже за кордоном є й більші гравці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сергій Пашинський ОПК Зброя в Україні Війна Росії проти України Дрони
Новини
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають