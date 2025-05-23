Приватизації за безцінь не буде: Кабмін зміни умови продажу держмайна

За його даними, Кабмін затвердив зміни у правилах продажу об’єктів малої приватизації.

Гончаренко відзначив, що раніше державне майно можна було продавати на аукціонах із поетапним зниженням ціни - аж до 99%. Через це об’єкти йшли майже за безцінь.

Тепер уряд обмежив зниження стартової ціни на першому аукціоні - не більше ніж на 50%. На повторному аукціоні правило 99% залишається, додав він.

"Очікується, що лише від продажу 11 об’єктів бюджет може отримати щонайменше 234 млн гривень", - повідомив депутат.