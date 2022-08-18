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Приватизация на упрощенных условиях: что правительство Украины планирует продать

Фото: приватизация начнется со спиртзаводов и хлебокомбинатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начиная с сентября правительство Украины возобновит приватизацию предприятий государственной собственности. Она была приостановлена на период военного положения и разблокирована решением Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Стартовать с сентября будем со спиртзаводов и хлебокомбинатов. Мы уже имеем определенный график передачи объектов по всей Украине", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как отметили в пресс-службе, приватизация будет происходить на упрощенных условиях. Частные предприниматели смогут выкупить целостные имущественные комплексы, в том числе те, которые обременены многолетними арестами на имущество (в таком случае покупатель также обязан погасить ранее накопленные долги).

Также будут расти гарантийные взносы, а оплата за актив будет происходить до заключения договора купли-продажи.

Процесс приватизации от объявления аукциона и до подписания договора будет занимать не более двух месяцев. Если в аукционе зарегистрирован только один участник, он сможет выкупить объект по предложенной им цене, но не ниже стартовой. Если же с первого раза покупателей не будет, то будет разрешаться проводить повторные аукционы. Будет допускаться пошаговое снижение стартовой цены, но не более, чем на 50%.

Все разрешения и лицензии предприятия будут сохраняться для новых владельцев единых имущественных комплексов, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что массовая приватизация в Украине стартует 1 сентября 2022 года. Ожидается, что на продажу выставят объекты, которые годами не используются.

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Приватизация госпредприятий