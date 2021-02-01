Приватизация, энергорынок, социалка: Корниенко назвал приоритеты работы 5 сессии ВР

Утверждение Антикоррупционной стратегии, налоги с игорного бизнеса, возобновление большой приватизации, реформа энергорынка и социальная защита. Таковы главные вопросы, которые депутаты должны рассмотреть в ближайшее время.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете депутатских фракций.

"У нас есть целый план законодательных работ, который, я уверен, мы завтра утвердим. Это будут реформы, которые будут помогать людям жить лучше", - сказал Корниенко.

В ближайшее время депутаты будут работать над завершением земельной реформы и налогами с игорного бизнеса.

Также парламент вернется и к вопросу большой приватизации, которая была заблокирована из-за пандемии. Она позволит наполнить бюджет и передать предприятия в руки тех собственников, которые будут качественно ими управлять.

Еще один важный вопрос, который будет рассматриваться безотлагательно - реформа энергорынка. Она должна решить давние проблемы монополии и несбалансированности в этом секторе.

Среди реформ, которые в ближайшее время парламент должен перезапустить, Корниенко назвал полноценную налоговую и судебную и реформы. Депутаты должны рассмотреть президентский законопроект № 3711 об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей.

Также продолжается работа над экономическим блоком - нулевой декларацией, налогом на выведенный капитал и реформой социальной защиты, в частности, относительно прожиточного минимума и всего, что с ним связано.

В то же время депутаты намерены выяснить, насколько эффективными были введенные к бизнесу ограничения на период локдауна.

"На часе вопросов к правительству планируем заслушать господина Степанова, который будет отчитываться о программе вакцинации, а также о результатах локдауна. Были ли достигнуты цели, которые мы ставили, когда ограничивали деятельность малого бизнеса, креативных индустрий", - сказал Александр Корниенко.

Отдельное внимание депутаты планируют уделить законопроекту № 4333, ужесточающий ответственность за незаконное выселение из жилья: штраф от 170 тыс. грн до 255 тыс. грн или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

В рамках борьбы с коррупцией парламент в ближайшие недели рассмотрит законопроект № 4135 об Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы и внесении изменения в закон "О предотвращении коррупции").

Также депутаты намерены закрепить использование электронных паспортов граждан - внутренних и для выезда за границу. Сейчас е-паспортами через мобильное приложение портала "Дія" пользуются около 5 млн человек, но это временный проект, поэтому для использования электронных документов после 2021 года необходимо принять соответствующий закон.

Кроме того, Верховная рада уделит внимание усилению украинской армии и крупным национальным инфраструктурным проектам, которые в этом году будут расширяться. В частности речь идет о "Великой реставрации" - про сохранение и реконструкцию объектов культурного наследия.

По словам первого заместителя председателя ВРУ Руслана Стефанчука, в ближайшее время продолжится работа и над проектами народовластия.

"Закон о Всеукраинском референдуме - это большое достижение. Но мы на этом не останавливаем работу над большим блоком законов народной демократии. Надеюсь, что уже на этой неделе мы соберем очередное заседание группы народовластия, где рассмотрим проект закона о местных референдумах", - сказал Стефанчук.

Также в ближайшие дни должен решиться вопрос введения санкций против Никарагуа за открытие так называемого почетного консульства этой страны в аннексированном Крыму - сейчас этот указ на подписи у президента.

"Это решение Совета национальной безопасности и обороны, и поэтому в случае подписания президентом этого указа нужно будет обеспечить требования закона о внесении его на рассмотрение Верховной рады в течение 48 часов", - пояснил Стефанчук.