ПриватБанк выявил подделку документов в деле о 250 млн долларов Суркисов

Государственный "ПриватБанк" обратился с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьи Суркисов. Также банк направит соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Об это сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, у банка возникли подозрения относительно аутентичности подписей директоров компаний, на которые были оформлены депозиты.

Речь идет о заявлениях от имени истцов CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP.

"ПриватБанк обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева, "ПриватБанк" должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка при национализации (bail in).

Отметим, "ПриватБанк" обратился в суд с заявлениями о возврате 407 млн грн, взысканных в 2018 судом в пользу семьи Суркисов.

Напомним, что 15 июня 2020 года Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов о процедуре bail-in.