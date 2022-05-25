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ПриватБанк возобновил услугу рассрочки, а monobank поднял ставку по кредитам

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Украина, Среда 25 мая 2022 15:06
ПриватБанк возобновил услугу рассрочки, а monobank поднял ставку по кредитам Фото: банки возвращают кредитование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк возобновил две услуги: "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка", которые не предоставлялись с начала войны. Кроме того, розничный monobank поднял ставки по карточным кредитам в два раза - до 3,1% в месяц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы банков.

"Оплата частями и Мгновенная рассрочка возвращаются. Теперь вы снова можете делать покупки в кредит", - говорится в сообщении банка.

Согласно данным на сайте банка, ставка по рассрочке составляет 2,9% в месяц или 84% годовых.

При этом monobank решил поднять ставку по карточным кредитам.

"Мы хотим возобновить карточное кредитование, но ставка, которая сейчас на картах (1,6% в месяц), не дает нам это сделать. Поэтому на следующей неделе мы будем предлагать клиентам, которым наши расчеты позволяют установить нормальные лимиты добровольно перейти на довоенные условия (3,1% в месяц) в обмен на увеличение кредитного лимита", - говорится в сообщении банка.

Напомним, после введения военного положения в Украине с 24 февраля большинство банков ввели кредитные каникулы для заемщиков. В ПриватБанке и Ощадбанке каникулы будут действовать до 1 июня, если госбанки не примут решения их продлить.

По данным НБУ, кредитные каникулы стали одной из причин убыточности банков.

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