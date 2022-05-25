ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПриватБанк відновив послугу розстрочки, а monobank підняв ставку за кредитами

Новость на русском →
Україна, Середа 25 травня 2022 15:06
ПриватБанк відновив послугу розстрочки, а monobank підняв ставку за кредитами Фото: банки повертають кредитування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк відновив дві Послуги: "Оплата частинами" і "Миттєва розстрочка", які не надавалися з початку війни. Крім того, роздрібний monobank підняв ставки за картковими кредитами у два рази - до 3,1% на місяць

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби банків.

"Оплата частинами і Миттєва розстрочка повертаються. Тепер ви знову можете робити покупки в кредит", - йдеться в повідомленні банка.

Згідно з даними на сайті банку, ставка по розстрочці становить 2,9% на місяць або 84% річних.

При цьому monobank вирішив підняти ставку за картковими кредитами.

"Ми хочемо відновити карткове кредитування, але ставка, яка зараз на картах (1,6% на місяць), не дає нам це зробити. Тому наступного тижня ми будемо пропонувати клієнтам, яким наші розрахунки дозволяють встановити нормальні ліміти добровільно перейти на довоєнні умови (3,1% на місяць) в обмін на збільшення кредитного ліміту", - йдеться в повідомленні банку.

Нагадаємо, після введення воєнний стан в Україні з 24 лютого більшість банків ввели кредитні канікули для позичальників. У Приватбанку та Ощадбанку канікули діятимуть до 1 червня, якщо держбанки не приймуть рішення їх продовжити.

За даними НБУ, кредитні канікули стали однією з причин збитковості банків.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки ПриватБанк
NEWS
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
DAILY
Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту