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ПриватБанк сьогодні вночі призупинить операції з картками через регламентні роботи

Фото: ПриватБанк призупинить операції з картками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк в ніч на суботу проводить регламентні роботи. Операції з картками будуть зупинені до ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, під час проведення робіт 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками у Приват24.

Крім того, пауза триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

У банку зазначили, що клієнти ПриватБанку роблять в середньому більше 1 млн платежів за годину, це майже 50 тисяч платежів щохвилини.

Картки Привату

Нагадаємо, на державний ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт в Україні - 26,6 млн.

Крім того, ПриватБанк є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування - 17,1 тисяч з 28,6 тисяч по всій Україні

З червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у Приват24 та отримати "Новою поштою".

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ПриватБанк