ПриватБанк розпочав пільгове кредитування купівлі електрогенераторів та Starlink
Державний ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Як зазначили в прес-службі, отримати кредит можна буде швидко та за спрощеною процедурою.
Підприємці та малий бізнес можуть отримати в ПриватБанку від 20 до 300 тисяч гривень з авансом 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року.
За одним кредитним договором можна придбати відразу до п'яти одиниць обладнання, а процентна ставка - від 0% за державною програмою за рахунок платників податків "Доступні кредити 5-7-9%".
Разова комісія становитиме 1% від суми кредиту. Кредит надаватиметься без застави, з наданням поруки власника бізнесу.
Заявку на отримання "кредиту для безперебійності роботи" можна подати на сайті банку.
Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.