ПриватБанк приостановит работу всех платежных систем

В ночь на воскресенье, 7 ноября, ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. С 01-00 до 04-30 часов будут приостановлены все денежные переводы, а также работа банкоматов и терминалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка .

Как отмечается в сообщении, банк сознательно принял решение об обновлении. "Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным", - говорится в сообщении.

В период обновления процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.