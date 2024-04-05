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ПриватБанк попередив про зупинку операції з картами: причина тайм-ауту

Фото: ПриватБанк (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

ПриватБанк попередив про проведення регламентних робіт процесингу, тому тимчасово будуть припинені операції з картами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як розповіли у відомстві, роботи будуть проводитись в ніч на 6 квітня. Тож в суботу з 00:05 і до 07:05 години ранку будуть тимчасово призупинені проведення операцій з картками.

Також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

"Як завжди, регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у цей період ви запланували оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у мобільному додатку "Приват24" з'явився новий сервіс, який допоможе громадянам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та швидко отримати допомогу чи консультацію.

Крім того, з червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у "Приват24" та отримати "Новою поштою".

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ПриватБанк