"ПриватБанк" попередив про технічні роботи: картки та банкомати не працюватимуть

"ПриватБанк" зупинить усі операції в ніч на 18 червня. Не працюватимуть картки, термінали та банкомати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

Цієї ночі банк проведе регламентні роботи. Тому з 00:30 до 06:00 тимчасово призупинять всі операції з картками, а також буде зупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

"Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня у "ПриватБанку" стався збій. Клієнти скаржилися на проблеми у роботі застосунку "Приват24".

Також, як повідомлялося, "ПриватБанк" відновить прийом доларів та євро в терміналах з 22 червня.

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