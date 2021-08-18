ПриватБанк намерен вручить иск Коломойскому в деле об отмывании 600 млн долларов в Израиле

В пресс-службе напомнили, что ранее ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа, Израиль, с иском к своим бывшим собственникам и другим ответчикам касательно их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств. В результате этих действий по меньшей мере 600 млн долларов (примерно 16,5 млрд гривен) были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в "Израильском Банке Дисконт".

Как отмечается в сообщении, "хотя Коломойскому и Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине, банк предпринимает этих дальнейших мер для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда".

Отметим, Вячеслав Карташов в данный момент занимает должность директора департамента юридического сопровождения в ПАО "Укрнафта".