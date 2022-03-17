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ПриватБанк начал льготное кредитование по новой госпрограмме

Фото: ПриватБанк начал льготное кредитование аграриев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк начинает прием заявок на льготное кредитование агропроизводителей. Кредитование будет идти согласно постановлению Кабинета министров №274.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По условиям программы, кредитование доступно на срок до 6 месяцев под 0% годовых (с подключением программы 5-7-9%) по таким кредитным продуктам:

  • "КУБ с залогом до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
  • "Агросезон" до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
  • "Агросезон" от 5 до 50 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита с дополнительным обеспечением от клиентов в размере 20% от суммы кредитов под залог сельхозтехники.

Кредитование доступно для агропроизводителей с "банком земли" в обработке от 100 до 10 000 га, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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