ПриватБанк начал льготное кредитование по новой госпрограмме

Государственный ПриватБанк начинает прием заявок на льготное кредитование агропроизводителей. Кредитование будет идти согласно постановлению Кабинета министров №274.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
По условиям программы, кредитование доступно на срок до 6 месяцев под 0% годовых (с подключением программы 5-7-9%) по таким кредитным продуктам:
Кредитование доступно для агропроизводителей с "банком земли" в обработке от 100 до 10 000 га, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.
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