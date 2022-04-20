ПриватБанк начал дистанционную выплату возмещения вкладчикам ликвидированных банков

Вкладчики ликвидируемых банков получили возможность получать гарантированное возмещение удаленно. ПриватБанк начинал выплаты вкладчикам онлайн, без их личного присутствия в учреждении банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается в сообщении, это первый банк-агент, который реализовал инициативу Фонда гарантирования вкладов по дистанционным выплатам.

Для получения гарантированной суммы дистанционно нужно быть клиентом ПриватБанка и пройти идентификацию, обратившись к клиентской поддержки банка, в онлайн чат-бот на сайте банка или в интернет-банке Приват24.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам в период действия военного положения в Украине. В частности, по желанию, вкладчики ликвидируемых банков смогут получить гарантированную сумму по вкладу без посещения отделений банков-агентов Фонда.