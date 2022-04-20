ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ПриватБанк начал дистанционную выплату возмещения вкладчикам ликвидированных банков

Новина українською →
Украина, Среда 20 апреля 2022 09:56
ПриватБанк начал дистанционную выплату возмещения вкладчикам ликвидированных банков Фото: ПриватБанк начал дистанционную выплату вкладчикам банков-банкротов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вкладчики ликвидируемых банков получили возможность получать гарантированное возмещение удаленно. ПриватБанк начинал выплаты вкладчикам онлайн, без их личного присутствия в учреждении банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается в сообщении, это первый банк-агент, который реализовал инициативу Фонда гарантирования вкладов по дистанционным выплатам.

Для получения гарантированной суммы дистанционно нужно быть клиентом ПриватБанка и пройти идентификацию, обратившись к клиентской поддержки банка, в онлайн чат-бот на сайте банка или в интернет-банке Приват24.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам в период действия военного положения в Украине. В частности, по желанию, вкладчики ликвидируемых банков смогут получить гарантированную сумму по вкладу без посещения отделений банков-агентов Фонда.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Спикер Минобороны Александр Мотузяник: Решающая битва за Украину уже началась
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Спикер Минобороны Александр Мотузяник: Решающая битва за Украину уже началась