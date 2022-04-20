ПриватБанк почав дистанційну виплату відшкодування вкладникам ліквідованих банків

Вкладники банків, що ліквідуються, отримали можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено. ПриватБанк починав виплати вкладникам онлайн, без їх особистої присутності в установі банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначається в повідомленні, це перший банк-агент, який реалізував ініціативу Фонду гарантування вкладів щодо дистанційних виплат.

Для отримання гарантованої суми дистанційно потрібно бути клієнтом ПриватБанку та пройти ідентифікацію, звернувшись до клієнтської підтримки банку, у онлайн чат-бот на сайті банку або у інтернет-банку Приват24.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам у період дії воєнного стану в Україні. Зокрема, за бажанням, вкладники банків, що ліквідуються, зможуть отримати гарантовану суму за вкладом без відвідування відділень банків-агентів Фонду.