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ПриватБанк почав дистанційну виплату відшкодування вкладникам ліквідованих банків

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Україна, Середа 20 квітня 2022 09:56
ПриватБанк почав дистанційну виплату відшкодування вкладникам ліквідованих банків Фото: ПриватБанк почав дистанційну виплату вкладникам банків-банкрутів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вкладники банків, що ліквідуються, отримали можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено. ПриватБанк починав виплати вкладникам онлайн, без їх особистої присутності в установі банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначається в повідомленні, це перший банк-агент, який реалізував ініціативу Фонду гарантування вкладів щодо дистанційних виплат.

Для отримання гарантованої суми дистанційно потрібно бути клієнтом ПриватБанку та пройти ідентифікацію, звернувшись до клієнтської підтримки банку, у онлайн чат-бот на сайті банку або у інтернет-банку Приват24.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам у період дії воєнного стану в Україні. Зокрема, за бажанням, вкладники банків, що ліквідуються, зможуть отримати гарантовану суму за вкладом без відвідування відділень банків-агентів Фонду.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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