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ПриватБанк договорился с Ria Money Transfer о прямых переводах из-за рубежа на карты украинцев

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Украина, Вторник 19 апреля 2022 10:40
ПриватБанк договорился с Ria Money Transfer о прямых переводах из-за рубежа на карты украинцев Фото: ПриватБанк добавил возможности прямых переводов из-за рубежа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк и из крупнейших компаний в области платежных услуг Ria Money Transfer расшили возможности отправки прямых переводов из-за границы на карты украинцев. Запущен сервис перевода на карты всех банков партнеров Ria в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Теперь клиенты Ria могут отправлять переводы как на карточку Приватбанка в валютах евро (EUR), долларах США (USD) или украинская гривна (UAH), так и на карты других украинских банков в валюте украинская гривна (UAH) непосредственно на счет или карту, без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

Чтобы получить денежный перевод Ria из любой страны мира напрямую на банковский счет или карту, нужно во время отправки перевода просто указать номер счета или карты. Получатель получает уведомление от банка о поступлении денег.

Ria Money Transfer-дочерняя компания Euronet Worldwide, Inc. , специализирующаяся на денежных переводах. Ria входит в четверку крупнейших компаний в мире, занимающихся денежными переводами.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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