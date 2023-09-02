UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Приват24 не працюватиме сьогодні вночі

Фото: ПриватБанк призупинить операції з картками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

ПриватБанк в ніч на неділю, 3 вересня, проводить регламентні роботи. Операції в Приват24 та Приват24 для бізнесу будуть зупинені до ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, під час проведення робіт 3 вересня з 00:30 до 5:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками у Приват24 та Приват24 для бізнесу.

В компанії також попередили, що можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.

"Як завжди, регламентні роботи ми проводимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Та нагадуємо, якщо на цей час у вас заплановані важливі платежі, радимо зробити це заздалегідь чи відкласти на кілька годин", - повідомила прес-служба.

Картки ПриватБанку

Нагадаємо, на державний ПриватБанк приходиться більш ніж половина активних банківських карт в Україні - 26,6 млн.

Крім того, ПриватБанк є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування - 17,1 тисячі з 28,6 тисяч по всій Україні

З червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у Приват24 та отримати "Новою поштою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкприват 24