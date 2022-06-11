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Приват24 отключат, деньги будут недоступны: в чем причина

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Киев, Суббота 11 июня 2022 11:17
Приват24 отключат, деньги будут недоступны: в чем причина Фото: Приват24 отключат ночью 12 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на воскресенье, 12 июня, ПриватБанк будет проводить регламентные работы. Приват24 не будет работать до 5 утра, провести какие-либо финансовые операции будет невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы банка в Telegram.

"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что технические работы будут проводить с полночи 12 июня до 5 утра того же дня, поскольку в это время "большинство клиентов не проводит операции".

"Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра - приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", - добавляют пресс-службе.

Как сообщалось, ПриватБанк с 1 июня отменил кредитные каникулы, которые действовали с начала войны. Льготная ставка кредитования будет применяться только в случае уплаты до 25 числа.

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