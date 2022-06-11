Приват24 відключать, гроші будуть недоступні: у чому причина
У ніч на неділю, 12 червня, ПриватБанк проводитиме регламентні роботи. Приват24 не працюватиме до 5 ранку, провести будь-які фінансові операції буде неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби банку в Telegram.
"Для безпечної та якісної роботи сервісів ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в Приват24 у нічний час 12 червня", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі уточнюють, що технічні роботи будуть проводити з півночі 12 червня до 5 ранку того ж дня, оскільки в цей час "більшість клієнтів не проводить операції".
"Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку - додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні", - додають прес-службі.
Як повідомлялося, ПриватБанк з 1 червня скасував кредитні канікули, які діяли з початку війни. Пільгова ставка кредитування застосовуватиметься лише у разі сплати до 25 числа.
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