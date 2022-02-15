Приват24, Ощадбанк и сайт Минобороны не работают: что происходит

Какие ресурсы не работают:

Приват24;

Ощадбанк 24/7;

сайт Министерства обороны Украины;

сайт Генерального штаба ВСУ.

Какова причина сбоя

ПриватБанк

ПриватБанк в комментариях под своими сообщениями в Facebook сообщил, что проблемы в работе Приват24 возникают из-за нестабильности каналов связи. В ПриватБанке отмечают, что специалисты уже работают над решением этих проблем.

В комментарии РБК-Украина пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга рассказал, что на сервисы банка была совершена DDoS-атака. В течение одного часа при атаке некоторые сервисы (АТМ, ТСО) не работали.

"Начиная с 16:30 эти сервисы возобновлены. В настоящее время мы наблюдаем нестабильность в доступе к Приват24. ПриватБанк принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить доступ ко всем нашим услугам", - сказал он.

Ощадбанк

В Ощадбанке отмечают, что наблюдаются проблемы в работе мобильного приложения. Однако по состоянию на сейчас не работает и веб-сайт. В то же время POS-терминалы и банкоматы продолжают работать в обычном режиме.

В комментарии РБК-Украина пресс-служба Ощадбанка сообщила, что банк подвергся DDoS-атаке. При этом, как отметили в пресс-службе, все системы банка защищены и работают в штатном режиме.

"В настоящее время наблюдается только замедление входа в систему Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузки на каналы связи", - сказали РБК-Украина в финучреждении.

Минобороны

Минобороны около 18:40 тоже назвало причину сбоя в работе своего сайта. Веб-портал, вероятно, попал под DDoS-атаку, ведь фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду. Пока ведутся работы по восстановлению работы сайта, министерство будет коммуницировать через страницы в соцсетях и портал АрмияInform.

Возможна кибератака из России

На ситуацию уже отреагировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там подчеркнули, что на Приват24 идет массированная DDoS-атака. В то же время, средства пользователей находятся в безопасности. Причины сбоев других ресурсов не называются.

"Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - заявили на Facebook-странице Центра.