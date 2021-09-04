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Приват24 и банкоматы ПриватБанка не работают: что происходит

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Украина, Суббота 04 сентября 2021 01:45
Приват24 и банкоматы ПриватБанка не работают: что происходит Фото: Приват24 и банкоматы ПриватБанка не работают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ночью в Украине перестали работать банкоматы ПриватБанка и его терминалы. Также не работает онлайн-сервис Приват24.

Подробности - в материале РБК-Украина.

Почему не работает ПриватБанк

Банкоматы, терминалы и Приват24 не работают из-за технических работ. Пока ведутся работы будут приостановлены все транзакции, работа банкоматов, терминалов и приложения.

"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и совершать операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", - пояснили в ПриватБанке.

Когда банк возобновит полноценную работу

Как сообщал ПриватБанк, технические работы продлятся около 5 часов. Ориентировочно, банкоматы, терминалы и сервис Приват24 не будут работать до 6: 00 субботы, 4 сентября.

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