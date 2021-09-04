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Приват24 та банкомати ПриватБанку не працюють: що відбувається

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Україна, Субота 04 вересня 2021 01:45
Приват24 та банкомати ПриватБанку не працюють: що відбувається Фото: Приват24 та банкомати ПриватБанку не працюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вночі в Україні перестали працювати банкомати ПриватБанку та його термінали. Також не працює онлайн-сервіс Приват24.

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Чому не працює ПриватБанк

Банкомати, термінали та Приват24 не працюють через технічні роботи. Поки ведуться роботи буде призупинено всі транзакції, роботу банкоматів, терміналів і додатки.

"Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки і здійснювати операції легко і без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження", - пояснили в ПриватБанку.

Коли банк відновить повноцінну роботу

Як повідомляв ПриватБанк, технічні роботи триватимуть близько 5 годин. Орієнтовно, банкомати, термінали та сервіс Приват24 не працюватимуть до 6:00 суботи, 4 вересня.

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