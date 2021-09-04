Приват24 та банкомати ПриватБанку не працюють: що відбувається
Фото: Приват24 та банкомати ПриватБанку не працюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вночі в Україні перестали працювати банкомати ПриватБанку та його термінали. Також не працює онлайн-сервіс Приват24.
Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Чому не працює ПриватБанк
Банкомати, термінали та Приват24 не працюють через технічні роботи. Поки ведуться роботи буде призупинено всі транзакції, роботу банкоматів, терміналів і додатки.
"Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки і здійснювати операції легко і без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження", - пояснили в ПриватБанку.
Коли банк відновить повноцінну роботу
Як повідомляв ПриватБанк, технічні роботи триватимуть близько 5 годин. Орієнтовно, банкомати, термінали та сервіс Приват24 не працюватимуть до 6:00 суботи, 4 вересня.