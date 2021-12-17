Притворялись активистами по борьбе с коррупцией: СБУ задержала банду, которая вымогала деньги

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили банду, которая прикрывалась борьбой с коррупцией и требовала деньги с бизнеса. В случае отказа предпринимателей платить, злоумышленники создавали "общественный резонанс" и наносили ущерб репутации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По информации СБУ, преступную схему организовал руководитель одной из местных организаций. Он проверял наличие в государственных реестрах и базах данных разрешительных документов, а в случае несоответствий подавал заявление в полицию.
Потом "активист" инициировал личную встречу с бизнесменом и предлагал решить этот вопрос. Далее в форме ультиматума он озвучивал сумму "откупа". В среднем это было от 3 до 5 тысяч долларов.
К отказывающимся "активисты" применяли весь арсенал влияния: блокировали деятельность предприятия, приглашали журналистов на показательные акции, подавая это как борьбу с нарушениями законодательства в сфере бизнеса.
Кроме того, злоумышленники пытались оказать давление даже на полицию - для "эффективного" рассмотрения поданых ими заявлений.
Правоохранители задержали злоумышленника при передаче ему 70 тысяч гривен за невмешательство в топливный бизнес одного из местных предпринимателей. В "офисе" банды и по месту жительства фигурантов провели обыски. Там изъяли телефоны и жесткие диски с поличным, документацию и черновую бухгалтерию расчетов с жертвами.
Злоумышленникам грозит штраф от 150 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 100 до 200 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, полиция в Днепропетровской области разоблачила подпольную криптоферму на территории коммунального предприятия. Злоумышленники воровали электроэнергию.