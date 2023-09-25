Притула: це максимальна безглуздість - вибори під час війни

Проводити вибори під час війни - це максимальна безглуздість, адже мільйони громадян фізично не зможуть проголосувати. Окрім того, гроші, які підуть на вибори, краще витратити на забезпечення армії.
Про це український топ-волонтер, екс-шоумен та колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Я особисто вважаю, що це максимальна безглуздість - вибори під час війни. Тому що, по-перше, яка може бути легітимність цього волевиявлення, як забезпечити його за кордоном для 8 мільйонів українських біженців - це неможливо", - сказав Притула.
Він наголосив, що внутрішні переселенці та люди на тимчасово окупованих територіях також не зможуть проголосувати з ряду причин.
"А ті військові, які захищають нас і можливі вибори, а як без їхнього голосу взагалі можна казати, що ці вибори відбулися?", - додав волонтер.
За його словами, треба припинити ці маніпуляції та бурління. Тому що люди нервуються та не хочуть того.
"Я не знаю серед своїх знайомих, друзів, нікого, хто б сказав, що капець, вкрай необхідно проводити вибори. Вибори - це 5 мільярдів, скільки Зеленський озвучував, - дайте мені, я їх проведу. Перепрошую, ми виносимо мізки один одному, сварячись за 28 мільйонів гривень, за які міняли серп і молот на тризуб на щиті", - наголосив Притула.
Він також зазначив, що за 5 мільярдів гривень краще забезпечити підрозділи ЗСУ технікою та амуніцією, ніж проводити вибори.
"Давайте будемо залишатися людьми без оцих подвійних стандартів. Я не думаю, що це дуже хороша ідея. Я сподіваюся, що військово-політичному керівництву України вистачить свідомості та стійкості попри те, що деякі західні партнери натякають", - підсумував Притула.
29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії військового стану така можливість заборонена законом. Також, вже у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.
Сенатор США Ліндсі Грем 24 серпня заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений воєнний стан.
Президент Володимир Зеленський розповів, що готовий провести вибори, якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд, та про західних спостерігачів у тому числі й в окопах.
Пізніше сенатор Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році.
Пізніше президента України Володимира Зеленського запитали, чи піде він на другий термін, якщо вибори у 2024 році таки відбудуться. Однак прямої відповіді не було. Глава держави лише зазначив, що не покине свою країну під час війни.
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