Притула ответил на вопрос об амбициях баллотироваться в мэры Киева

Телеведущий и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула на ближайшую перспективу не считает участие в выборах мэра Киева приоритетной задачей. Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда".

Притула не понимает, на каком основании его называют вероятным кандидатом на пост мэра столицы и включают в социологические опросы.

"Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где-то мне смешно, где-то - не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология", - сказал он.

По его словам, сейчас есть много более важных дел, чем "мериться рейтингами".

"Сейчас это абсолютно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные потребности", - сказал Притула.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2020 года лидером среди кандидатов на должность городского головы Киева является Виталий Кличко, которого при условии проведения выборов в ближайшее время поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Кроме того, Сергея Притулу поддержали бы 9,1% респондентов, Сергея Ткаченко - 8,8%, Андрея Пальчевского - 8,2%, Александра Омельченко - 6,4%, Александра Попова - 5,2%, Борислава Березу - 4,4%. Рейтинги остальных кандидатов - менее 4%. Не определились с выбором - около четверти опрошенных.

Напомним, Сергей Притула присоединился к партии Святослава Вакарчука "Голос" в июне 2019 года.