ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Присвоили деньги на ремонт Южного моста в Киеве: полиция разоблачила масштабную схему

Новина українською →
Киев, Среда 15 декабря 2021 16:27
Присвоили деньги на ремонт Южного моста в Киеве: полиция разоблачила масштабную схему Фото: в Киеве разворовали средства на ремонт Южного моста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Полиция Киева разоблачила схему присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах. Должностные лица с помощью частных предприятий присвоили деньги, которые были выделены на ремонт Южного моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, преступную схему осуществили должностные лица коммунального предприятия столицы и частного предприятия. Они вносили ложные сведения в отчетную документацию по объемам выполненных подрядных работ на Южном мосту Киева и по стоимости строительных материалов.

Известно, что ремонт моста было выделено 148 миллионов гривен. На эти деньги должны былипровести капитальный ремонт деформационных швов мостового перехода. Сумма ущерба устанавливается.

14 декабря полицейские провели ряд обысков. Они обнаружили документы, которые доказывают приступную схему.

Фото: в Киеве присвоили деньги на ремонт Южного моста (mvs.gov.ua)

Причастным к делу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Херсоне бывшего председателя одного из поселковых советов подозревают в хищении средств из бюджета. Мужчина мог завладеть миллионами гривен во время дорожных ремонтных работ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине