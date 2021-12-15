Присвоили деньги на ремонт Южного моста в Киеве: полиция разоблачила масштабную схему

Полиция Киева разоблачила схему присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах. Должностные лица с помощью частных предприятий присвоили деньги, которые были выделены на ремонт Южного моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

По данным следствия, преступную схему осуществили должностные лица коммунального предприятия столицы и частного предприятия. Они вносили ложные сведения в отчетную документацию по объемам выполненных подрядных работ на Южном мосту Киева и по стоимости строительных материалов.

Известно, что ремонт моста было выделено 148 миллионов гривен. На эти деньги должны былипровести капитальный ремонт деформационных швов мостового перехода. Сумма ущерба устанавливается.

14 декабря полицейские провели ряд обысков. Они обнаружили документы, которые доказывают приступную схему.

Фото: в Киеве присвоили деньги на ремонт Южного моста (mvs.gov.ua)

Причастным к делу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.