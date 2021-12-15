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Привласнили гроші на ремонт Південного мосту у Києві: поліція викрила масштабну схему

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Київ, Середа 15 грудня 2021 16:27
Привласнили гроші на ремонт Південного мосту у Києві: поліція викрила масштабну схему Фото: у Києві розікрали кошти на ремонт Південного мосту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Поліція Києва розкрила схему присвоєння бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Посадовці за допомогою приватних підприємств привласнили гроші, які були виділені на ремонт Південного мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

За даними слідства, злочинну схему здійснили посадові особи комунального підприємства столиці та приватного підприємства. Вони вносили неправдиві відомості до звітної документації щодо обсягів виконаних підрядних робіт на Південному мосту Києва та вартості будівельних матеріалів.

Відомо, що ремонт мосту було виділено 148 мільйонів гривень. На ці гроші мали провести капітальний ремонт деформаційних швів мостового переходу. Сума збитків встановлюється.

14 грудня поліцейські провели низку обшуків. Вони виявили документи, які доводять доступну схему.

Фото: у Києві привласнили гроші на ремонт Південного мосту (mvs.gov.ua)

Причетним до справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, у Херсоні колишнього голову однієї з селищних рад підозрюють у розкраданні коштів з бюджету. Чоловік міг заволодіти мільйонами гривень під час дорожніх ремонтних робіт.

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