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Киевскую власть подозревают в попытке нецелевой растраты 100 миллионов евро

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 16:23
Киевскую власть подозревают в попытке нецелевой растраты 100 миллионов евро
Автор: Артем Горовенко

100 миллионах евро, которые планируется взять под обновление подвижного состава "Киевметрополитена" и "Киевпастранса" у Европейского инвестиционного банка, могут быть потрачены не по назначению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политический эксперт Алексей Беловол в блоге на "Корреспонденте".

"Вопрос этот в среду утвердили на Бюджетной комиссии, а сегодня рассмотрят на сессии Киевсовета. И велика вероятность, что его проголосуют. В проекте решения указывается, что кредит предполагается погасить в течение 15 лет. Выплаты тела кредита и процентов будут осуществляться за счет средств бюджета столицы", - сообщил Беловол.

Он также напомнил, что в прошлом году под покупку автобусов город взял у ЕБРР 50 млн евро. Из которых 10 млн были потрачены не по назначению.

"Эта история связана еще и со служебным подлогом в исполнении столичных чиновников Мондриевского, Страникова и Маляевича, за что им светит от 6 лет", - заявил политический обозреватель.

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