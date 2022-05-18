Присутствие "кадыровцев" говорит о значительных проблемах РФ с ресурсами в Украине, - разведка Британии

"Пытаясь преодолеть сопротивление Украины, Россия в значительной степени использовала вспомогательный персонал. Это включает в себя развертывание чеченских сил, вероятно, состоящих из нескольких тысяч бойцов, сосредоточенных в основном в мариупольском и луганском направлениях", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии заявили, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, которые занимаются обеспечением власти главы Чеченской Республики Рамазана Кадырова.

В ведомстве предположили, что Кадыров осуществляет тщательный личный контроль за развертыванием сил, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполняет функции чеченского полевого командира в Мариуполе.

"Боевое присутствие такого разрозненного персонала говорит о значительных проблемах России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует созданию разобщенного командования, которое продолжает препятствовать российским операциям", - говорится в сообщении.