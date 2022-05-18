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Присутствие "кадыровцев" говорит о значительных проблемах РФ с ресурсами в Украине, - разведка Британии

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Лондон, Среда 18 мая 2022 09:20
Присутствие "кадыровцев" говорит о значительных проблемах РФ с ресурсами в Украине, - разведка Британии Фото: Присутствие "кадыровцев" говорит о значительных проблемах РФ с ресурсами в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Упорное сопротивление Вооруженных сил Украины не позволило России установить полный контроль над Мариуполем, который окружали российские войска в течение более десяти недель. Это сорвало первые попытки захватить ключевой город и привело к дорогостоящим потерям личного состава российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Пытаясь преодолеть сопротивление Украины, Россия в значительной степени использовала вспомогательный персонал. Это включает в себя развертывание чеченских сил, вероятно, состоящих из нескольких тысяч бойцов, сосредоточенных в основном в мариупольском и луганском направлениях", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии заявили, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, которые занимаются обеспечением власти главы Чеченской Республики Рамазана Кадырова.

В ведомстве предположили, что Кадыров осуществляет тщательный личный контроль за развертыванием сил, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполняет функции чеченского полевого командира в Мариуполе.

"Боевое присутствие такого разрозненного персонала говорит о значительных проблемах России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует созданию разобщенного командования, которое продолжает препятствовать российским операциям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты намерены отдать "кадыровцам" Мариуполь с правом на мародерство.

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