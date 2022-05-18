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Присутність "кадирівців" говорить про значні проблеми РФ з ресурсами в Україні, - розвідка Британії

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Лондон, Середа 18 травня 2022 09:20
Присутність "кадирівців" говорить про значні проблеми РФ з ресурсами в Україні, - розвідка Британії Фото: присутність "кадирівців" говорить про значні проблеми РФ з ресурсами в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наполегливий опір Збройних сил України не дозволив Росії встановити повний контроль над Маріуполем, який оточували російські війська протягом більше ніж десять тижнів. Це зірвало перші спроби захопити ключове місто і призвело до дорогих втрат особового складу російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Намагаючись подолати опір України, Росія в значній мірі використовувала допоміжний персонал. Це містить розгортання чеченських сил, ймовірно, що складаються з декількох тисяч бійців, зосереджених в основному в Маріупольському і Луганському напрямках", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії заявили, що ці сили складаються як з окремих добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії, які займаються забезпеченням влади глави Чеченської Республіки Рамазана Кадирова.

У відомстві припустили, що Кадиров здійснює ретельний особистий контроль за розгортанням сил, а його двоюрідний брат Адам Делімханов виконує функції чеченського польового командира в Маріуполі.

"Бойова присутність такого розрізненого персоналу говорить про значні проблеми Росії з ресурсами в Україні і, ймовірно, сприяє створенню роз'єднаного командування, яке продовжує перешкоджати російським операціям", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти мають намір віддати "кадирівцям" Маріуполь з правом на мародерство.

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