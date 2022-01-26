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Пристоличный регион до сих пор остается без областного бюджета, - Володин

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Киев, Среда 26 января 2022 21:43
Пристоличный регион до сих пор остается без областного бюджета, - Володин Фото: глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин (koda.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Пристоличный регион до сих пор остается без областного бюджета. Депутаты Киевского облсовета так и не рассмотрели на сессии ни бюджет содержания, ни бюджет развития. А это угрожает дестабилизации в экономической и социальной сферах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Василия Володина.

"Первый раз проект областного бюджета мы подали на рассмотрение облсовета еще 26 ноября, согласно Бюджетному кодексу. Однако облсовет постоянно находит причины, чтобы бюджет не принимать, и каждый раз подает новые замечания. Трижды мы вносили изменения в проект по их предложениям. Это не принесло никаких результатов. Дошли до компромисса: сначала принять бюджет содержания, к которому никогда не было замечаний, а уже после - бюджет развития. По договоренностям сессия должна была пройти завтра, 27 января. Однако снова пауза. На официальном сайте облсовета есть анонс только о назначении сессии аж на 17 февраля. К сожалению, в очередной раз облсовет игнорирует принятие бюджета в пристоличном регионе. И это означает, что еще месяц Киевщина будет жить без основного экономического документа. А это ставит под угрозу не только развитие области, но и нормальную жизнь людей", - прокомментировал Володин.

По его словам, из-за непринятия бюджета содержания:

  • Работники учреждения "Киевский областной центр помощи участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в антитеррористической операции/операции объединенных сил, и их семьям" остаются без зарплаты.
  • Около 100 работников областного центра службы крови и еще 248 работников детских санаториев аналогично остаются без зарплат.
  • Из-за отсутствия финансирования нет возможности закупать продукты в домах ребенка.
  • Без льготного медицинского обслуживания рискуют остаться 65,7 тысяч чернобыльцев.
  • Без заработных плат также остаются более 500 работников отрасли физической культуры, спорта, молодежной политики и национально-патриотического воспитания.
  • 11,5 тысяч непедагогических работников учебных заведений - еще одна категория, которая рискует не получить своевременно и в полном объеме плату за работу (путем дополнительной дотации из государственного бюджета).
  • Без средств существования остаются 260 работников Киевского академического областного музыкально-драматического театра им. П. Саксаганского и Симфонического оркестра "Академия".
  • Департамент социальной защиты населения не имеет возможности заключить договоры с ГП Минсоцполитики "Информационно-вычислительный центр" и ЧП "Компьютер дом" на оплату услуг по печати сведений на выплату всех социальных пособий, компенсаций, льгот и субсидий. Это может привести к срыву выплат социальных пособий жителям Киевской области (количество получателей - 712 тыс. граждан).

"Это лишь несколько примеров того, какой удар наносит Киевщине непринятие бюджета содержания. Угрозы серьезные. Поэтому еще раз призываю депутатов облсовета оставить политические игры, поскольку из-за них страдают наши жители. Важно вернуться к конструктивному рассмотрению и принятию бюджетов содержания и развития. Пристоличный регион должен полноценно функционировать, люди получать зарплаты, а область комплексно развиваться", - резюмировал Володин.

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