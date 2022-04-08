Пристайко призвал НАТО увеличить присутствие кораблей альянса в Черном море

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко призвал НАТО и другие международные силы играть более активную роль в Черном море. Он заявил, что Черное море необходимо для получения гуманитарной помощи.

"Мы должны разблокировать Черное море. Русские блокируют для нас море. Это наше собственное море. Оно нужно нам для того, чтобы в Украину поступала гуманитарная помощь. А на самом деле оно нам нужно для того, чтобы украинский экспорт - в основном зерновых - мог выходить за пределы страны.", - заявил посол.

Пристайко подчеркнул, что Украина отвечает за значительную часть продовольственной безопасности во всем мире.

"Многие страны Африки питаются благодаря украинскому зерну. И это зерно застряло в наших элеваторах, его нельзя экспортировать, его нельзя никуда отправить", - добавил он.

Посол предположил, что размещение кораблей НАТО в Черном море не будет таким уж большим изменением нынешней политики.

"Корабли НАТО в Черном море. Им рады в нашем море. И есть члены НАТО. Три основных члена альянса находятся в этом бассейне: Турция, Румыния и Болгария. Так что они уже там. В этом нет ничего страшного. Нам нужно, чтобы кто-то укрепил усилия, да, чтобы они приехали и были приглашены в Одессу, на весь путь туда", - заявил Пристайко.