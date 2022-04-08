Пристайко закликав НАТО збільшити присутність кораблів Альянсу в Чорному морі
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко закликав НАТО та інші міжнародні сили відігравати більш активну роль у Чорному морі. Він заявив, що Чорне море необхідно для отримання гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми повинні розблокувати Чорне море. Росіяни блокують для нас море. Це наше власне море. Воно потрібне нам для того, щоб в Україну надходила гуманітарна допомога. А насправді воно нам потрібне для того, щоб український експорт - в основному ЗЕРНОВИХ - міг виходити за межі країни.",- заявив посол.
Пристайко підкреслив, що Україна відповідає за значну частину продовольчої безпеки в усьому світі.
"Багато країн Африки харчуються завдяки українському зерну. І це зерно застрягло в наших елеваторах, його не можна експортувати, його не можна нікуди відправити", - додав він.
Посол припустив, що розміщення кораблів НАТО в Чорному морі не буде такою вже великою зміною нинішньої політики.
"Кораблі НАТО в Чорному морі. Їм раді в нашому морі. І є члени НАТО. Три основні члени Альянсу знаходяться в цьому басейні: Туреччина, Румунія і Болгарія. Так що вони вже там. У цьому немає нічого страшного. Нам потрібно, щоб хтось зміцнив зусилля, так, щоб вони приїхали і були запрошені в Одесу, на весь шлях туди", - заявив Пристайко.
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