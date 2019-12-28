Пристайко предостерег Германию и Францию из-за "Северного потока-2"

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко заявил, что Украина гарантирует транзит газа в Европу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России в связи со строительством "Северного потока-2". Об этом он заявил в интервью немецкому RND.

По его словам, введение в эксплуатацию нового газопровода только усилит зависимость от российских энергоресурсов.

"Вы сейчас строите газопровод "Северный поток-2", чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остается Россия... Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют… У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - отметил Пристайко.

Напомним, ранее глава украинского МИД заявил, что Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи.

В частности, он поблагодарил Берлин за оказанную финансовую помощь, а также за политическую поддержку.

"Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут… Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", - отметил Пристайко.