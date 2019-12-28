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Пристайко застеріг Німеччину і Францію через "Північний потік-2"

Новини » Політика     28.12.2019 - 10:00
Пристайко застеріг Німеччину і Францію через "Північний потік-2"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко заявив, що Україна гарантує транзит газу в Європу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко застеріг Німеччину і Францію від енергетичної залежності від Росії у зв'язку з будівництвом "Північного потоку-2". Про це він заявив в інтерв'ю німецькому RND.

За його словами, введення в експлуатацію нового газопроводу лише посилить залежність від російських енергоресурсів.

"Ви будуєте газопровід "Північний потік-2", щоб зробити себе ще більш незалежними від постачань газу через Україну. Але пам'ятайте: джерелом газу залишається Росія... Якщо росіяни не захочуть більше постачати газ, трубопроводи Балтійського моря відразу спорожніють... У нас в Україні заповнені сховища газу. І ми гарантуємо доставку газу через трубопроводи", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, раніше глава українського МЗС заявив, що Німеччина відмовила Україні в наданні військової допомоги.

Зокрема, він подякував Берлін за надану фінансову допомогу, а також за політичну підтримку.

"Але, на жаль, наш запит про військову допомогу було відкинуто... Сподіваюся, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України", - зазначив Пристайко.

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