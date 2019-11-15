Пристайко поздравил Чапутовича с переназначением главой МИД Польши

Глава МИД Украины Вадим Пристайко поздравил Яцека Чапутовича с переназначением на должность министра иностранных дел Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Он отметил, что надеется на продолжения сотрудничества с главой польской дипломатиии в будущем.

"Я поздравляю министра Яцека Чапутовича с назначением на должность главы МИД Польши. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Мы продолжаем работать вместе!", - написал Пристайко.

Напомним, 14 ноября, президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и поручил ему миссию формирования нового правительства.

Правительство Польши ушло в отставку 12 ноября, о чем объявили на первом заседании нового парламента. Процедура была формальной.

Как известно, в новом правительстве Польши будет 20 ведомств. Ключевые посты сохранили министры, занимавшие их в прошлом правительстве. Оборонным ведомством продолжит руководить Мариуш Блащак, во главе МИД останется Яцек Чапутович, министром культуры и национального наследия по-прежнему будет Петр Глиньский, министром инфраструктуры Анджей Адамчик, а министром юстиции и генеральным прокурором Збигнев Зебро.